Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рекомендовал субъектам не менять время продажи алкоголя, пишет ТАСС.

Отмечается, что изменение времени может вызвать рост контрафакта и общественное напряжение.

По информации издания, Мантуров отправил рекомендательное письмо руководителям высших исполнительных органов субъектов.

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