Минпромторг рекомендовал не менять режим продажи алкоголя
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рекомендовал субъектам не менять время продажи алкоголя, пишет ТАСС.
Отмечается, что изменение времени может вызвать рост контрафакта и общественное напряжение.
По информации издания, Мантуров отправил рекомендательное письмо руководителям высших исполнительных органов субъектов.
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