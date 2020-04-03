Цена нефти марки Brent выросла до $33 за баррель

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Цена на нефть марки Brent превысила $33 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent стремилась к 10,12% — до $32,97 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 4,86% — до $26,54 за баррель.

Ранее сообщалось, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля обсудят возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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