Песков отказался комментировать призывы ввести ЧС для помощи бизнесу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать призывы ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы компенсировать бизнесу выпадающие доходы, пишет «Интерфакс».

«Я никак не комментирую эти призывы. Есть координационная комиссия, которая и уполномочена принимать те решения, которые она посчитает целесообразными, что эта комиссия и делает во главе с председателем правительства Мишустиным», — заявил Песков.

Пресс-секретарь отвечал на вопрос, насколько разумно ввести ЧС для поддержки экономики.

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