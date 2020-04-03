Кабмин РФ выделил 5,1 млрд рублей для медиков, борющихся с COVID-19
Правительство России выделило 5,11 млрд рублей регионам на поддержку медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В марте 2020 года правительство утвердило выделение 10,2 млрд рублей медработникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения COVID-19.
Согласно постановлению кабмина от 2 апреля, из этой суммы регионам выделяется 5,11 млрд рублей. Также постановлением №415 от 2 апреля утверждаются правила распределения таких трансферов на 2020 год.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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