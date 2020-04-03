Открыта онлайн-форма для планирующих тесты на коронавирус частных лабораторий

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Для частных лабораторий, планирующих проводить тестирования на коронавирус нового типа, открыта специальная онлайн-форма. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Форма создана для составления реестра частных лабораторий, занимающихся тестированием на коронавирус, говорится в сообщении.

При этом для внесения в реестр лаборатория должна иметь разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а ее сотрудники должны пройти инструктаж и дать согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности, отмечает Роспотребнадзор.

Кроме того, тестировать на коронавирус в частных лабораториях можно лишь тех, кто не имеет признаков заболевания и не контактировал с зараженными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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