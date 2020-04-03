Мексика остановила производство пива на месяц из-за пандемии

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Производство пива в Мексике остановлено на месяц из-за мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает El Universal со ссылкой на главу Палаты перерабатывающей промышленности республики Энока Кастельяноса.

Пиво не является продукцией первой необходимости и особой важности, поэтому его производство прекращается на время действия в стране режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии, заявил Кастельянос.

По его словам, ряд регионов запретил не только производство, но и продажу пива, что вызвало ажиотажный спрос. При этом запасов продукции в стране должно хватить на удовлетворение спроса в течение месяца, отметил глава палаты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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