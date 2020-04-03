Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/379/13032379/2020-03-27T000000Z_152760506_RC2MSF9MWT6B_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-77098.jpg">

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти. Об этом глава государства заявил на брифинге, сообщает РИА «Новости».

Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти для улучшения ситуации на рынках.

«Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали», – отметил президент США.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новак и комиссар регулятора Техаса обсудили снижение избытка нефти на 10 млн б/с

— Трамп: сокращение нефтедобычи может составить до 15 млн баррелей

— Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ