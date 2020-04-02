Новак и комиссар регулятора Техаса обсудили снижение избытка нефти на 10 млн б/с
Представитель Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в штате, Райан Ситтон заявил, что обсудил с главой Минэнерго России Александром Новаком ситуацию на мировом рынке нефти. Об этом Ситтон сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, было обсуждено также сокращение избытка предложения на нефтяном мировом рынке на 10 млн баррелей в сутки.
«Несмотря на конкуренцию в обычное время, мы сошлись во мнении, что COVID-19 требует беспрецедентного уровня международной кооперации», — рассказал представитель регулятора Техаса.
Ситтон также написал, что теперь планирует разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ
— Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК+ и других стран
— Стресс-сценарий: Минэнерго рассмотрело риски для энергостратегии