Назван глава совета директоров «Тинькофф Банка»

Станислав Близнюк, занимавший пост зампреда правления «Тинькофф банка», сменил Олега Тинькова на посту председателя совета директоров, говорится в сообщении банка.

«Станислав Близнюк, директор по развитию бизнеса, ушел из правления в связи с его избранием на пост главы совета директоров «Тинькофф банка». Олег Тиньков, основатель группы «Тинькофф», покинул пост главы совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье», - говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

Близнюк руководил операционной деятельностью «Тинькофф банка». До назначения операционным директором в июне 2012 года занимал должность директора по технологиям банка (с 2006 года). До этого работал в банковском секторе, в том числе на должности начальника отдела управления проектами и оптимизации бизнес-процессов «Райффайзенбанк Австрия».