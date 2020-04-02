Собянин: вторую часть материальной помощи пожилые москвичи получат после 14 апреля
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Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте уведомил, что вторая часть материальной помощи пожилым жителям столицы будет выплачена сразу же после 14 апреля.
Он сообщил, что сумма финансовой помощи составит 2000 рублей.
Как заверил градоначальник, ждать поступления данных денежных средств «до начала мая не придется».
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