Песков затруднился сказать, почему Трамп ошибся в Twitter о беседе Путина с саудовским принцем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на стал высказывать предположения, почему президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter ложную информацию о том, что между российским лидером Владимиром Путиным состоялся разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает ТАСС.

Пескова спросили, считает ли он, что американский лидер допустил преднамеренную ошибку.

Отмечается, что на этот вопрос представитель Кремля ответить затруднился.

До этого Трамп в своем «Твиттере» сообщил, что общался с принцем, «который поговорил с президентом России». В свою очередь, Кремль опроверг информацию о беседе Путина и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

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