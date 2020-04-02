Минтруд: денег в пенсионном фонде и фонде соцстрахования хватает

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В Минтруде России заявили, что все социальные обязательства Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) будут выполнены в полном объеме, передает «Интерфакс».

При нехватке средств их могут взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщили в ведомстве, напомнив, что ранее был принят закон, который позволяет использовать данные финансовые ресурсы.

Ранее эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики пришли к выводу, что ПФР, ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) из-за коронавируса могут недополучить до 2,3 трлн руб. страховых взносов, что составляет до 30% от всех поступлений в 2019 году. Причины заключаются в том, что ежемесячные страховые выплаты в фонды сокращаются с марта 2020 года, а расходы растут — в частности, из-за увеличения максимального размера пособия по безработице.