Олег Тиньков уйдет с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в ближайшие недели уйдет с поста главы совета директоров «Тинькофф банка», передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст.

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — говорится в заявлении Тинькова.

Ранее Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия.

6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

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