Олег Тиньков уйдет с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

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Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме, 2019 год Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме, 2019 год
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме, 2019 год
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что в ближайшие недели уйдет с поста главы совета директоров «Тинькофф банка», передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group в семейный траст.

«Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — говорится в заявлении Тинькова.

Ранее Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая лейкемия.

6 марта стало известно, что министерство юстиции США обвиняет Тинькова в сокрытии активов и доходов, с которых он должен был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году.

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