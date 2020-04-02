ФНПР инициировала надбавки к зарплатам работников сферы здравоохранения
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству России установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс».
Соответствующее письмо глава ФНПР Михаил Шмаков направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
В обращении профсоюзы заявляют о необходимости повысить зарплаты работникам сферы здравоохранения на 50% на период борьбы с эпидемией, поскольку эти люди находятся в группе риска и работают с большими перегрузками.
Также ФНПР требует начать контроль за работодателями, пытающимися массово сократить персонал. Данный пункт в письме объясняется необходимостью сохранить рабочие места.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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