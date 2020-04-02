Совфед одобрил кредитные каникулы для граждан и бизнеса из-за коронавируса
Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил законопроект о предоставлении гражданам и бизнесу кредитных каникул из-за кризиса на фоне распространения коронавируса, передает РИА «Новости».
Согласно документу, отсрочка предоставляется гражданам, малому и среднему бизнесу, а также индивидуальным предпринимателям, доходы которых упали более чем на 30% по сравнению с прошедшим годом. Заемщики обязаны подтвердить изменения справкой о доходах, выпиской из реестра или иным документом.
Обратиться за кредитными льготами можно до 30 сентября 2020 года. Срок каникул по кредиту может длиться до полугода. В этот период заемщик полностью освобождается от уплаты процентов и погашения основной суммы долга. Однако он остается вправе полностью погасить кредит.
Данный закон подготовлен Центральным банком и Минфином по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства объяснил, что в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса уплачивать проценты по кредитам в полном объеме становится сложно.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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