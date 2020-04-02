Правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку ряда отраслей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 2,6 млрд рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования. Об этом пишет РИА «Новости».

Это будет сделано в связи с вынужденной приостановкой деятельности ряда компаний из-за коронавируса.

Кредитным организациям компенсируют снижение доходов по кредитам, выданным на неотложные нужды малым и средним предприятиям за счет бюджетных средств.

Также принято решение о введение отсрочки платежей по кредитам на полгода. Кроме того, требования для получения льготных займов на выплату зарплат сотрудникам упрощены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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