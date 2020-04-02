Правительство выделит свыше 350 млн рублей на жилье ветеранам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из резервного фонда правительства будет выделено свыше 350 млн рублей на жилье ветеранам в регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер напомнил, что страна обязана ветеранам Победой в Великой Отечественной войне.

«Для обеспечения их жильем мы выделим из резервного фонда правительства более 350 млн рублей регионам», — сказал глава правительства.

Он отметил, что речь идет также и о членах семей погибших, инвалидах и участниках войны.

В начале марта Мишустин заявил, что около миллиона человек получат единовременные выплаты к 9 мая в 2020 году.

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