Российская нефть Urals упала почти до $10, обновив антирекорд 1999 года

Российская нефть Urals упала в цене почти до $10, сообщает агентство Argus.

Стоимость Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $10,54 за баррель. Таким образом, Urals обвалилась до минимального уровня с марта 1999 года.

30 марта цена нефти составляла $13 за баррель.

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