Правительство выделит 242 млн рублей на волонтерскую помощь пожилым людям

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 242 млн рублей организации «Волонтеры-медики», которая организует помощь пожилым людям в самоизоляции в условиях пандемии коронавируса, цитирует его пресс-служба правительства РФ.

«Сегодня рассмотрим вопрос о выделении более 242 млн рублей на предоставление субсидии организации «Волонтеры-медики», — сказал Мишустин.

Также премьер-министр добавил, что нынешняя ситуация требует неравнодушного отношения всех граждан страны, а волонтерские организации вовремя предложили «очень правильную и современную инициативу».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Во многих регионах России объявлен режим самоизоляции. Всего в России более 3,5 тысячи инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.

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