Лукашенко не против создания единой с Россией валюты

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность создания единой с Россией валюты, цитирует его БелТА.

У политика спросили, какое он видит развитие Союзного государства. В ответ на это Лукашенко отметил важность соблюдения пунктов, прописанных в договоре. Он уверил, что белорусская сторона не отказывается ни от одного из них.

По словам Лукашенко, в рамках создания Союзного государства также возможно введение единой валюты, однако она должна быть нейтральной.

«Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский», — подчеркнул Лукашенко.

Остается вопрос, где будет эмиссионный центр и кто будет им управлять, заключил президент.

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