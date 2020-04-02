США выделили Казахстану более $800 тысяч на борьбу с COVID-19

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Власти США выделили Казахстану 365 млн тенге (около $813 тысяч) для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает американское посольство в республике.

Правительство Соединенных Штатов через Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Казахстану данную сумму.

Диппредставительство отмечает, что Вашингтон продолжает сотрудничать с казахстанским правительством в период пандемии.

«Мы высоко оцениваем быстрые и решительные действия Казахстана по прекращению распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба Казахстана, в стране выявлено 386 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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