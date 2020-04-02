Свыше 80 стран запросили помощь у МВФ для борьбы с пандемией

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В Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой о предоставлении помощи в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 обратились свыше 80 стран. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МВФ отметил, что запрашиваемая странами сумма в общей сложности превышает $20 млрд.

Он также добавил, что большинство запросов поступает от маленьких стран, а также государств с низким уровнем дохода и тех, чья экономика только начинает развиваться.

В МВФ заявили, что хотя около половины запросов уже изучено, это не означает, что их направили на рассмотрение Исполнительного совета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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