Проводивших брифинг без масок министров оштрафуют в Чехии

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В Чехии представители входящей в правящую коалицию социал-демократической партии Чехии будут оштрафованы за проведение брифинга без защитных масок. Об этом в Twitter написал один из «пострадавших» глава МВД Ян Гамачек.

Он отметил, что министрам выпишут штраф в размере 10 тысяч крон (около $400) с каждого.

Уточняется, что брифинг проходил в формате видеоконференции. Об отсутствии масок у министров спросил журналист в ходе мероприятия.

«Не буду оправдываться, это была ошибка, правила действуют для каждого», — написал Гамачек.

Он добавил, что направил штрафные средства «качестве дара для больницы Motol».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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