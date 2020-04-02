Проводивших брифинг без масок министров оштрафуют в Чехии
В Чехии представители входящей в правящую коалицию социал-демократической партии Чехии будут оштрафованы за проведение брифинга без защитных масок. Об этом в Twitter написал один из «пострадавших» глава МВД Ян Гамачек.
Он отметил, что министрам выпишут штраф в размере 10 тысяч крон (около $400) с каждого.
Уточняется, что брифинг проходил в формате видеоконференции. Об отсутствии масок у министров спросил журналист в ходе мероприятия.
«Не буду оправдываться, это была ошибка, правила действуют для каждого», — написал Гамачек.
Он добавил, что направил штрафные средства «качестве дара для больницы Motol».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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