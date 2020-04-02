В ООН назвали последствия для экономики арабских стран из-за пандемии
В ООН оценили экономические последствия для арабских стран на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в опубликованном на сайте комиссии ООН докладе исполнительного секретаря экономической и социальной комиссии для Западной Азии (ЭСКЗА) Рулы Дашти.
Так в документе говорится о том, что пандемия приведет к обнищанию 8,3 млн жителей арабских стран. Кроме того, в гуманитарной помощи будут нуждаться свыше 50 млн граждан, среди которых 24 млн человек являются беженцами или внутренне перемещенные лица в странах.
В докладе также сказано, что с дефицитом продуктов питания столкнуться 1,9 млн человек.
Причиной таких показателей Дашти называет «отсутствие минимальной социальной защиты» в ряде стран. Автор доклада также приводит данные о том, что арабские страны потеряли за период пандемии с января по март $420 млрд, что способствует росту безработицы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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