Находящиеся за рубежом на фоне пандемии россияне могут получить выплаты

<img src="//img.gazeta.ru/files3/169/13026169/2020-03-26T144819Z_406023670_RC2QRF9V73XD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA-pic905-895x505-48826.jpg">

Правительство России обсудит инициативу выделения денежных средств россиянам, которые на фоне закрытия границ из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 не могут вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так средства планируют выделить из резервного фонда правительства МИД России.

Денежные средства должны пойти на оплату проживания россиян на территории иностранного государства, если они не имеют возможности сделать это самостоятельно.

Кроме того, финансы планируется потратить на продление документов, которые позволяют россиянам находиться на территории этой страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Записки путешественника: вернувшихся из-за границы обяжут вести журнал

— Ростуризм: почти все организованные российские туристы вернулись домой

— Россия ограничивает число возвращающихся из-за рубежа граждан