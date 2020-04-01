Мишустин: на борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 трлн рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Министерство финансов РФ зарезервировало более 1,4 трлн руб. на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавируса в России, сообщает ТАСС.

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП)», — сказал глава кабмина.

По его словам, Госдума и Совфед уже одобрили необходимые законопроекты, предусматривающие реализацию этих средств.

«Вся подготовительная работа была проведена нами максимально оперативно», — заключил Мишустин.

Также премьер-министр заявил, что на поддержку занятости в стране кабинет министров выделяет более 150 млрд руб. Деньги должны помочь малому и среднему бизнесу не сокращать зарплатный фонд и не увольнять сотрудников.

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