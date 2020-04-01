Госдума дала малому бизнесу право на кредитные каникулы из-за COVID-19

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Госдума приняла закон, который позволяет пострадавшим из-за коронавируса россиянам, индивидуальным предпринимателям (ИП) и субъектам малого и среднего предпринимательства получить право на кредитные каникулы — отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в течение этого периода не будет начисляться штрафы и пени, а также предъявляться требования о досрочном погашении долга. Тем не менее, должник имеет право на погашение задолженности за время «каникул».

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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