ПФР напомнил о повышении социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

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Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%. Об этом сообает ТАСС.

Отмечается, что это будет сделано в связи с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2019 год.

Повышение распространится на 3,8 млн пенсионеров. Из этого числа 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.

Пенсии вырастут для участников Великой Отечественной войны, лиц, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и так далее.

При этом около 2,1 млн пенсионеров получают данные выплаты в связи с инвалидностью, еще 1 млн — в связи с потерей кормильца.

Для сравнения, размер индексации в 2018 году составил 2,9%, а в 2019 году — 2%.

До этого член Государственной думы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о проведении внеочередной индексации зарплат и пенсий.