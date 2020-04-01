Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса

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Японский производитель автомобилей Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Там сообщают, что работы будут остановлены с 11 апреля по 1 мая.

С 31 марта временно закрыл производственную линию на своем заводе в Японии автоконцерн Nissan. Руководство компании приняло такое решение после того, как коронавирус был выявлен у одного из работников данного завода.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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