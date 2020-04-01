Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть

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Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.

Бруйетт и Новак договорились продолжить диалог между крупнейшими производителями и потребителями энергии, в том числе в рамках G20, чтобы справиться с этим беспрецедентным периодом перебоев в мировой экономике, рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что это была «продуктивная дискуссия», которая стала развитием телефонного разговора лидеров США и России 30 марта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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