Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке, передает ТАСС.

«Мы все соберемся вместе и посмотрим, что мы можем сделать», — сказал американский лидер.

Он отметил, что не собирается терять целую отрасль и тысячи рабочих мест из-за нынешней кризисной ситуации на нефтяном рынке.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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