Экспорт ряда товаров из ЕАЭС запретят из-за пандемии COVID-19

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на фоне пандемии COVID-19 решила до 30 июня ввести запрет на вывоз из ЕАЭС ряда продуктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комиссии.

«По итогам заседания Коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта, принято решение о введении «второго пакета» мер», — указано в сообщении.

Речь идет о запрете вывоза таких продовольственных товаров, как гречиха, рожь, рис, семяна подсолнечника, репчатый лук, чеснок, репа, просо, крупа, мука грубого помола, гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, а также готовых пищевых продуктов из гречки, соевых бобов и семен подсолнечника.

Как стало известно, решение начнет действовать по прошествии десяти дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.

В ЕЭК отметили, что данный запрет «позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров» во время пандемии.