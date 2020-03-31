Власти Австралии ввели ограничения на продажу алкоголя из-за COVID-19

Власти Австралии ввели ограничение на продажу алкогольной продукции из-за резкого увеличения спроса на нее. Об этом сообщает ABC News.

Согласно новым ограничениям, которые начинают действовать с 31 марта, каждый покупатель может приобрести лишь 12 бутылок вина и два ящика пива в день.

Компании Liquorland, Vintage Cellars, Dan Murphy's, BWS и Aldi сами согласились подписать подобное соглашение.

Отмечается, что руководство страны обеспокоено чрезмерным ажиотажем среди австралийцев на алкоголь.

По состоянию на 30 марта, в Австралии выявлено свыше 4,5 тыс. случаев заболевания, 19 человек скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом в мире заразились свыше 801 тыс. человек, скончались от него 38,7 тыс. человек.

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