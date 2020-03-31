Власти освободили жителей Москвы и Подмосковья от уплаты за капремонт

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Москвичей, проживающих в многоквартирных домах, на время освободили от платы взносов на капитальный ремонт общего имущества. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Те же меры решил принять губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Уточняется, что освобождение действует 1 апреля по 30 июня.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились 1837 человек. При этом 66 уже вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.