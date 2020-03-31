Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое
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Госдума приняла закон о снижении до 15% страховых взносов с зарплат сотрудников для малого и среднего бизнеса, пишет РИА «Новости».
Нововведение действует с 1 апреля.
Мера поддержит малый и средний бизнес в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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