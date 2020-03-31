Юридические лица получат штрафы до 10 млн рублей за фейки о коронавирусе

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Госдума приняла поправку в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающую штраф до 10 млн рублей для юридических лиц за распространение в СМИ фейковых новостей о коронавирусе, пишет ТАСС.

Штраф до 10 млн может быть выписан за повторное распространение ложной информации, повлекшего смерть человека или нанесение вреда инфраструктуре.

В России коронавирусом заразились 1837 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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