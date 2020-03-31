СМИ узнали, сколько сбережений у россиян оказалось в кризис

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Более 63% населения России не имеют сбережений на случай кризиса, а большинству из тех, кто имеет, хватит их на срок от двух до шести месяцев, сообщает РБК со ссылкой на опрос.

Так, по данным опросов, более чем 60% российских граждан заявили, что им не хватает денег, чтоб прожить до следующей зарплаты. Приходится либо брать в долг, либо существенно урезать расходы. Из них 34,6 % респондентов не хватает «значительной суммы».

Больше всего граждан, имеющих сбережения на «черный день», живут в Санкт-Петербурге (60%) и Москве — (54,5%), меньше всего — в Забайкальском крае (9%), Бурятии (19%) и Волгоградской области (20,5%).

Согласно данным Росстата, в 2019 году реальные располагаемые доходы населения выросли менее чем на 1%. В течение пяти лет до этого они сокращались или показывали нулевой рост.

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