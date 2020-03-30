Банк России перестанет покупать золото на внутреннем рынке
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Центральный Банк России объявил о том, что приостанавливает закупку золота на внутреннем рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее решение регулятора вступит в силу с 1 апреля.
Отмечается, что дальнейшие решения будут приняты в зависимости от изменений на финансовом рынке.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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