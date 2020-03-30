Цена Brent опустилась к минимуму 2002 года
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Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent показала снижение до уровня марта 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Соответствующие показатели стоимости были установлены в ходе торгов на лондонской бирже ICE.
Так, стоимость фьючерсов на поставки в июне 2020 года составила $21,82 за баррель, упав на 12,47%.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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