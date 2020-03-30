Правительство увеличило пособие по безработице до МРОТ

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Правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно решению кабмина, максимальная выплата по безработице составит 12 130 рублей, что равняется минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в России. Минимальное пособие составит 1500 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил об увеличении выплат по безработице до уровня МРОТ на фоне распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент в стране зарегистрировано 1837 случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли, 66 вылечились.