Кабмин постановил выделить регионам 33,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 33,4 млрд руб. на оказание медицинской помощи больным коронавирусом нового типа в российских регионах, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Средства будут направлены на создание дополнительных койко-мест в больницах, а также на закупку необходимого медицинского оборудования, говорится в документе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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