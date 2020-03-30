В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

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В Госдуме планируют предложить ввести льготный режим для граждан, которые за годы накопили средства, хранят их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб.

По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.

Эксперты полагают, что можно вывести пенсионеров из-под действия данного налога, кратно подняв предложенную планку в 1 млн руб. По их мнению, это добавит мере реальный статус «налога на богатых».

Глава государства дал поручение решить данный вопрос к 20 апреля.

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