В Крыму из-за коронавируса запретили работу точек по продаже разливного алкоголя
В Крыму на период профилактики распространения COVID-19 запретили работу организаций, торгующих разливным алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.
«Магазины, торгующие спиртным, считаем как продовольственные, а все «наливайки», которые оказывают услуги, запрещаем», — заключил Аксенов.
Под ограничение попадают также ломбарды, организации по выдаче займов, а также автомойки.
По последним данным, число заболевших в стране на сегодняшний день составляет 1 534, количество вылечившихся — 64, летальных исходов — 11.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.