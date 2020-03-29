Белоруссия сохраняет два поезда в сообщении с Россией

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Белоруссия сохраняет поезда до Москвы и Санкт-Петербурга в сообщении с Россией, несмотря на решение российских властей ограничить передвижение через границы с 30 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги (БелЖД).

На данный момент уведомление от Российских железных дорог (РЖД) о прекращении сообщения с Белоруссией не поступало, заявили в пресс-службе. Там добавили, что при каких-либо изменениях пассажиры данных поездов будут проинформированы.

Ранее правительство России приняло решение полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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