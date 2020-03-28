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Губернаторы могут менять список товаров первой необходимости, определенный правительством России из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Губернаторы вправе вносить изменения в этот список на уровне регионов исходя из эпидемической ситуации в субъекте», — сказали в пресс-службе.

По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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