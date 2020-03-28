Трамп: Си Цзиньпин не просил об отмене пошлин из-за пандемии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин не просил его об отмене из-за пандемии нового типа коронавируса COVID19 введенных пошлин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Телефонный разговор политиков состоялся накануне.

Глава Белого дома отметил, что беседа прошла «замечательно».

Трамп уточнил, что главы государств также обсудили применение опыта Китая в разработке методов лечения заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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