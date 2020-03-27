Минтруд рассказал об условиях нерабочей недели

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Минтруд России разъяснил условия оплаты труда в нерабочую неделю. Рекомендации для работодателей и сотрудников опубликованы на сайте ведомства.

Согласно документу, заработная плата в нерабочую неделю сохраняется. Оплата производится в обычном, а не в повышенном объеме, так как эти дни не считаются праздничными.

Если же гражданин находится в отпуске, то дни с 30 марта по 5 апреля в отпуск не включаются.

В ведомстве напомнили, что структуры, которые обеспечивают население товарами первой необходимости и медикаментами продолжат свою работу в привычном режиме.

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные дни с 30 марта по 5 апреля. Он попросил граждан оставаться дома, чтобы сократить контакты между людьми и снизить темпы распространения пандемии.

В стране зарегистрировано 1036 случаев заражения COVID-2019, 3 человек умерли, 45 вылечились.