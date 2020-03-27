Минэнерго России ожидает повышения цены на нефть к концу 2020 года

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Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин предполагает, что цена на нефть вырастет к концу 2020 года. Об этом он сказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В ведомстве считают, что цена на нефть будет меняться в зависимости от происходящих событий с коронавирусом. По словам Сорокина, в настоящее время нефтяной рынок находится в паническом состоянии, так как цена снижается до того уровня, где начинается «уничтожение предложения».

По словам Сорокина, падение цен на нефть будет сопровождаться реакцией производителей, то есть они могут снижать добычу. Он полагает, что в течение шести - девять месяцев стоит ожидать их первую реакцию.

«Если ситуация стабилизируется на рынке, то цена будет выше», — пояснил он.

Колебания на рынке начались не только из-за коронавируса, но и после того, как участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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