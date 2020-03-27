В Москве полиция возбудила дело из-за неуплаты налогов на 280 млн рублей

В Москве полиция возбудила дело в отношении генерального директора компании по факту неуплаты налогов на 280 млн руб., сообщает СК СУ по региону.

По данным следствия, обвиняемый умышленно заключил договоры с семью фиктивными фирмами и занизил подлежащие уплате налоги.

Таким образом, фирма не доплатила в бюджет 280 млн. руб.

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