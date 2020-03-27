Песков назвал главную цель нерабочей недели в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нерабочая неделя предназначена для сокращения контактов между людьми, сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, нет задачи приостановить рабочие и учебные процессы. Дистанционная работа в эти дни только приветствуется, подчеркнул он. Школам и университетам также рекомендовано продолжить онлайн-обучение.

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные дни с 28 марта до 5 апреля, чтобы снизить темпы распространения коронавируса в стране. Глава государства призвал граждан в эти дни соблюдать домашний режим.

В России зарегистрировано 1036 случаев заражения COVID-19, 3 человека умерли, 45 вылечились.