Песков назвал главную цель нерабочей недели в России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нерабочая неделя предназначена для сокращения контактов между людьми, сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, нет задачи приостановить рабочие и учебные процессы. Дистанционная работа в эти дни только приветствуется, подчеркнул он. Школам и университетам также рекомендовано продолжить онлайн-обучение.
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные дни с 28 марта до 5 апреля, чтобы снизить темпы распространения коронавируса в стране. Глава государства призвал граждан в эти дни соблюдать домашний режим.
В России зарегистрировано 1036 случаев заражения COVID-19, 3 человека умерли, 45 вылечились.